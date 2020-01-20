بالفيديو.. اعتراف وزير دفاع الأسد بتورط قاسم سليماني في مجزرة بابا عمرو
نشرت قناة الحدث فيديو يوثق لحظة اعتراف علي أيوب وزير دفاع الأسد بتورط الإرهابي قاسم سليماني في مجزرة بابا عمرو.
وقال وزير الدفاع في مؤتمر صحفي، إنه تعرف على قاسم سليماني في 2011، وكانت أول معركة خططوا لها وخاضوها سويًا في حمص هي معركة بابا عمرو.
ولفت وزير الدفاع إلى أن الهجوم كان وحشياً، حيث قام الجيش السوري بتسويته بالأرض من خلال القصف العشوائي، والذبح الوحشي للمدنيين، موضحا أنه تم قتل صحافيين أميركيين وفرنسيين وثقوا المذبحة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 91494 ] نشر منذ 27 دقيقة
كلهم إرهابيون مجرمون ، عليهم من الله مايستحقون ..
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1008 ] نشر منذ 23 دقيقة
المتورط الحقيقي هو الذي سمح له بقتل الشعب السوري وهو بشار الأسد..
أما سليماني ينفذ معتقده الديني ليتقرب من المهدي المنتظر كما يعتقد