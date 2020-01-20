بالفيديو.. اعتراف وزير دفاع الأسد بتورط قاسم سليماني في مجزرة بابا عمرو

دمشق(صدى):

نشرت قناة الحدث فيديو يوثق لحظة اعتراف علي أيوب وزير دفاع الأسد بتورط الإرهابي قاسم سليماني في مجزرة بابا عمرو.

وقال وزير الدفاع في مؤتمر صحفي، إنه تعرف على قاسم سليماني في 2011، وكانت أول معركة خططوا لها وخاضوها سويًا في حمص هي معركة بابا عمرو.

ولفت وزير الدفاع إلى أن الهجوم كان وحشياً، حيث قام الجيش السوري بتسويته بالأرض من خلال القصف العشوائي، والذبح الوحشي للمدنيين، موضحا أنه تم قتل صحافيين أميركيين وفرنسيين وثقوا المذبحة.