إحصائية بالسلع الأكثر ارتفاعا وانخفاضا في الأسواق

الرياض(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء النشرة الإحصائية لمتوسطات أسعار السلع لشهر ديسمبر 2019 مقارنةً بشهر نوفمبر الذي سبقه.

ورصد التقرير أسعار بعض السلع الغذائية وغير الغذائية والسلع الإنشائية التي سجلت أكبر نسبة ارتفاع، وتلك التي سجلت أكبر نسبة انخفاض خلال شهر ديسمبر.

وجاء كلٌ من ( عصير برتقال معلب محلي “راني”، وهيل هندي، وخوخ لبناني، تين محلي ، بيض محلي، ولحم ضأن طازج ) كأكثر السلع الغذائية ارتفاعاً، في حين كان (يوسفي باكستاني، وطماطم محلي، وبرتقال أبو صرة مصري، وبطاطس وسط محلي، وفاصوليا خضراء) أكثر السلع الغذائية التي انخفضت أسعارها.

أما السلع غير الغذائية فسجلت (صابون سائل للأواني”فيري”، وحفائظ أطفال محلية”بامبرز”، وسروال طويل رجالي”الأصيل”، ونفقات تنظيف وكوي الملابس بالمغسلة) ارتفاعا في الأسعار، أما السلع التي سجلت انخفاضا فكانت (ثوب صيفي رجالي “ألأصيل”، و شيلة “طرحة”، وعباءة نسائية، وعقال سوري).

وبالنسبة للسلع الإنشائية، فأوضح التقرير أن أكثر السلع التي حققت أعلى نسبة ارتفاع هي (رمل ناعم أبيض، خشب روماني، خرسانة مقاوم 250ك، رمل أحمر، خرسانة عادي 250ك)، والأكثر انخفاضاً هي (مخلوط “رمل وبحص”، أسلاك كهربائية 2.5مم وطني، إسمنت أبض وطني، أسلاك كهربائية 6 مم وطني، بلاط كسر رخام بلدي).

السلع الأكثر ارتفاعاً خلال ديسمبر 2019 مقارنة بنوفمبر2019

السلع الأكثر انخفاضاً خلال ديسمبر 2019 مقارنة بنوفمبر 2019