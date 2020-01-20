بالفيديو.. أروى تصفع المسؤولين اليمنيين: «جنسيتنا صارت مسبة»

أميرة خالد(صدى):

فتحت الفنانة أروى النار على المسؤولين في اليمن؛ لعدم تقدير الجنسية اليمنية، لافتة إلى أنها أصبحت تتهاوى .

ولفتت إلى أن هناك بعض اليمنيين يتخلون عن جنسيتهم وأخرون يتبرأون منها خوفًا على مصالحهم.

وكشفت أروى في مقطع فيديو بثته عبر حسابها على تطبيق “سناب شات” أنها تواجه الكثير من المضايقات بسبب إفصاحها عن جنسيتها اليمنية في بعض الأوقات، مضيفة: ”حسسوني أن الجنسية اليمنية مسبة”.

وتابع: ” بعضهم عندما يتحدث مع أشخاص في إحدى شؤونه ويقولون له أصلك يمني فيضطر للقول بأنه ليس يمينًا وكأنه يسبه بسبب جنسيته؟”.

واستكملت: المسؤولون في بلدنا ما عزونا وصرنا ما لنا قيمة بالعكس صرنا مهما كنا مبدعين أو لدينا مهارة ونتفوق على كثير فمجرد جواز سفرنا يمنعنا من التواجد في مكان يليق بمهاراتنا أو موهبتنا”.

وأضافت: “صارت جنسيتنا مسبة وللأسف الواحد ما يقدر يغير شيء خاصة في الحنين لأهله وأنا واحدة ما سافرت اليمن كتير ولكن ما عندنا شيء تاني”.