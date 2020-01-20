بالصور.. كيا تعلن عن موعد إطلاق سيارتها الكهربائية الجديدة

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أزاحت مجموعة هيونداي موتور الستار عن خططها الكهربائية، التي تهدف لزيادة تشكيلة سياراتها الكهربائية من 24 طراز مكهرب إلى 44 طراز مكهرب (كهربائي بالكامل أو هجين) بحلول 2025.

ووفقا لخطة كيا فإنه يتم الكشف عن 11 سيارة كهربائية بحلول 2025، وبالتالي استهدفت حصة سوقية تبلغ 6.6%.

ومن المقرر إطلاق أول سيارة كهربائية خاصة بكيا في 2021، وعلى كيا نيرو EV وكيا سول EV، لن يكون الموديل الجديد مجرد نسخة كهربائية لسيارة يتم إنتاج نسخ هجينة وتقليدية.