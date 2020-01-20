بالفيديو.. رد غير متوقع من رانيا يوسف على سؤال:ماذا لو حملت ابنتك  بالخطأ وهي عذراء!

القاهرة(صدى):

تحدثت الفنانة المصرية رانيا يوسف عن مشهد التلقيح للفتاة في مسلسلها الجديد “الآنسة فرح” ، قائلة:” إن مشهد التلقيح للفتاة ظل كما هو دون تعديل مثلما حدث في المسلسل الأجنبي”.

وأضافت يوسف خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي عبر قناة “الحدث”،أن الفتاة ذهبت للطبيب ومع خطأ في الأسماء قامت الطبيبة بتلقيح فتاة بدلًا من أخرى، وحدث حمل بالخطأ لابنتها في المسلسل.

وأبانت يوسف أنها لو أصبحت إحدى بناتها في ذلك الموقف بالحقيقة مكان “أسماء” في المسلسل، مضيفة: “لاقدر الله وراد ده يحصل مع بناتي وكل حاجة ورادة عشان المسلسل قائم على لو حصل معاك كذا هتعمل إيه”.

وأوضحت يوسف: “لو حصل ده مع بنت من بناتي هعمل زى ما دلال عملت بالظبط وأنا بالنسبالي بحب الأطفال معنديش مشكلة أنا نفسي أفتح حضانة أساسًا”.