إيران تهدد بالانسحاب من معاهدة منع الانتشار النووي

طهران(صدى):

هددت إيران، اليوم الاثنين، بالانسحاب من معاهدة منع الانتشار النووي، وذلك على لسان وزير خارجيتها، محمد جواد ظريف.

حيث قال ظريف: “إيران ستنسحب من معاهدة منع الانتشار النووي، إذا أحيلت القضية النووية إلى مجلس الأمن”.

وتابع الوزير الإيراني: “إذا استمر الأوروبيون في لعبتهم السياسية الحالية وأحالوا الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن، فإن انسحاب إيران من معاهدة عدم انتشار السلاح النووي سيكون أولوية بالنسبة لها”.

واستطرد هناك خطط على طاولة القرارات الإيرانية يمكن تنفيذها قبل الوصل إلى هذه المرحلة”.