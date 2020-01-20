بريطانيا تعتبر «دخان» جبل علي مغشوش وتمنع بيعه

علي القحطاني(صدى):

أشارت صحيفة اندبندت البريطانية إلى أن التبغ المصنوع في منطقة جبل علي الحرة مغشوش.

وأكدت الصحيفة على أنه يُمنع بيع التبغ المصنع في جبل علي في بريطانيا، في الوقت الذي تواجه فيه المملكة أزمة انتشار تبغ مغشوش مؤخرًا.

وأثارت التصريحات البريطانية غضب المغردون الذين تساءلوا عن سبب السماح ببيع التبغ المغشوش ومنع استيراد الأصلي المتوفر في العالم.

وكان محافظ هيئة الجمارك أحمد الحقباني أكد على أن الكود الموجود على علب السجائر، ويبدأ بالرقم 629، لا يعني أن الدخان مصنع في منطقة جبل علي الحرة، كما أشاع ذلك بعض المدونين على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحا أن الكود إجراء تنظيمي يتعلق بالتسويق وإجراءات التراخيص ولا يرتبط ببلد المنشأ.