بريطانيا تعتبر «دخان» جبل علي مغشوش وتمنع بيعه
أشارت صحيفة اندبندت البريطانية إلى أن التبغ المصنوع في منطقة جبل علي الحرة مغشوش.
وأكدت الصحيفة على أنه يُمنع بيع التبغ المصنع في جبل علي في بريطانيا، في الوقت الذي تواجه فيه المملكة أزمة انتشار تبغ مغشوش مؤخرًا.
وأثارت التصريحات البريطانية غضب المغردون الذين تساءلوا عن سبب السماح ببيع التبغ المغشوش ومنع استيراد الأصلي المتوفر في العالم.
وكان محافظ هيئة الجمارك أحمد الحقباني أكد على أن الكود الموجود على علب السجائر، ويبدأ بالرقم 629، لا يعني أن الدخان مصنع في منطقة جبل علي الحرة، كما أشاع ذلك بعض المدونين على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحا أن الكود إجراء تنظيمي يتعلق بالتسويق وإجراءات التراخيص ولا يرتبط ببلد المنشأ.
سعد ابن صابر[ عدد التعليقات: 33 ] نشر منذ 14 دقيقة
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
صورة من غير تحية الى كل من :
1- محافظ الهيئة العامة للجمارك/ احمد عبدالعزيز الحقباني
2-محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل / سهيل محمد أبانمي
3-الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء/ هشام سعد الجضعي
4- محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة / سعد عثمان القصبي