ديوانية ابراهيم امجد تحتفل بالزمزمي بمناسبة التمديد له من قبل وزير الحج

محمد السعران(صدى):

احتفلت ديوانية ابراهيم امجد (حكيم مكة) مساء امس بتكريم الاستاذ عبد الهادي زمزمي رئيس مجلس ادارة مكتب الزمازمة الموحد بمناسبة صدور قرار معالي وزير الحج والعمرة التمديد لمجلس إدارات مؤسسات أرباب الطوائف .

وحضر الإحتفال كل من الشيخ الدكتور احمد المورعي واللواء م.علواني جداوي مساعد مدير عام الدفاع المدني سابقا ، والاستاذ محمد صالح انديجاني مدير مكتب الاعلام بمكه ، والأستاذ فؤاد حويت والتاجر المعروف اسماعيل ميمني والمشرف التربوي ومدير تحرير صحيفة صوت مكه الإجتماعية الإعلامي يس صباغ.

ويأتي هذا الإحتفال ضمن الشراكة المجتمعية لحكيم مكة مع النشاطات المختلفة لمكة ومحبيها ومسؤوليها .

وقد أثنى الحضور على أنشطة ديوانية ابراهيم أمجد الإجتماعية وعلى كتاباته المميزة التي تخدم مكة والمجتمع المكاوي والمملكة بصفة عامة لما فيها من حكمة في التوجه الذي يقدم وخاصة في تغريداته على تويتر وفي المجموعات الثقافية على الواتس اب .