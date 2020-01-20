بالصور.. أمير الجوف يرأس اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي الثامن

فاطمه الرويلي(صدى):

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف بقاعة الاجتماعات بمكتب سموه اليوم ، اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي الثامن، بحضور أعضاء اللجنة.

وفي بداية الاجتماع استمع سمو أمير منطقة الجوف إلى ما تم حيال الاجتماع السابق، إضافة إلى مجمل الأجندة التي تخص الاجتماع التاسع ومنها جهود اللجنة في توفير الوحدات السكنية، وتخصيص الأراضي لهذا الإسكان، والتمويل الغير حكومي، والأعمال التطوعية القائمة على أعمال الإسكان، وتأسيس الجمعيات الخيرية، وعرض حوكمة اللجنة التنفيذية.

وأوضح مدير عام فرع وزارة الإسكان بالجوف فهيد بن مطلق الشمري أن الاجتماع خرج بعدد من التوصيات التي تهدف لسرعة إنجاز المشاريع مع تطبيق أعلى معايير الجودة في العمل وفق التوجيهات السامية.

وفي نهاية الاجتماع أكد الأمير فيصل بن نواف على انجاز أعمال اللجنة وفق الجداول الزمنية لكل بند، وضرورة المبادرة للوصول للمواطن وخدمته وتلبية احتياجاته قبل تواصله مع الجهات الحكومية، مع ضرورة رفع مستوى التنسيق بين الجهات ذات العلاقة.حضر الاجتماع وكيل الإمارة حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان، ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المهندس حبيب بن محمد عبدالصمد .