إعلان أسماء المرشحين والمرشحات النهائيين لوظائف «المالية»

فاطمة المالكي(صدى):

تعلن وزارة المالية عن أسماء المرشحين والمرشحات بشكل نهائي لشغل الوظائف الإدارية والفنية المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، والتي تم الإعلان عنها مسبقاً في 3/4/1441 هجري.

وقد دعت الوزارة المرشحين والمرشحات البالغ عددهم 66 شخصاً مراجعة الإدارة العامة للموارد البشرية في المبنى الثالث، الدور الثاني، مكتب 45، في مقر الوزارة بمدينة الرياض ابتداءً من يوم الأحد بتاريخ 17/5/1441 هجري، من اجل استكمال إجراءات التعيين ومباشرة العمل، مصطحبين معهم الوثائق المطلوبة للتوظيف.

للاطلاع على أسماء المرشحين والمرشحات لوظائف وزارة المالية يرجى النقر على الرابط التالي هنا