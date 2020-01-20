بطلة تحرش عمرو وردة ترفع قضية على تامر أمين لتشبيهها بمحمد رمضان!

القاهرة(صدى):

رفعت عارضة الأزياء ميريهان كيلر (28 عاما)، التي اتهمت اللاعب المصري عمرو وردة بالتحرش بها، قضية ضد الإعلامي تامر أمين حيث اتهمته بشويه سمعتها.

وطالبت العارضة، المقيمة في دبي، بتعويض قدره 1,4 مليون درهم (ما يعادل 383 ألف دولار)، بعد تشويه صورتها من قبل الإعلامي.

وكان الإعلامي تامر أمين سخر من العارضة وشبهها بمحمد رمضان وهو ما اعتبرته إهانة لها، حيث وصفها بأنها قبيحة.

وقال الإعلامي المصري إنه ربما وجه سخرية بالفعل خلال تعليقه لكنه صُدم عندما أبلغ بجلسة المحكمة.