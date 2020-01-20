نجم السوشيال «الغامدي» ينفجر من البكاء بسبب التنمر ويصدم الجمهور بمرضه

عادل الحربي(صدى):

صدم نجم السوشيال الشهير منصور الغامدي الجمهور، بأنه مريض ويلجأ لفيديوهات الغناء والرقص؛ بعد نصيحة من طبيبه الخاص.

وقال الغامدي في فيديو له وهو يبكي: إنتو تقولوا ليه هذا الإنسان كبير في السن وقاعد يرقص ويغني ويمثل”، لافتًا إلى أنه اصيب قبل أعوام بجلطة في القلب، كما فقد الحبال الصوتية، وعانى من غيبوبة وخسر عمله.

وتابع: “ايش أسوي بحياتي؟ أقعد جالس في البيت وأضع يدي في راسي وأقعد أندب؟ الدكتور قالي اضحك وروح وتعال”.

واستكمل رسالته للمتنمرين: لا تحكموا على الناس بالمظاهر. واللي يسوي تعليقات يكتب زي الناس يا إما لا يعلق. ولا تتهكموا أو تسبوا أحد”.