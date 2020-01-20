بالفيديو.. امرأة تطلق النار على مراهق في شارع عام

نيويورك(صدى):

أطلقت امرأة الرصاص على مراهق 18 عامًا في أحد شوارع نيويورك، إثر شجار بينه وبين رجل آخر.

وتبحث الشرطة في مدينة نيويورك عن المرأة بعد ظهروها في شريط فيديو التقطته كاميرات المراقبة وهي تطلق الرصاص من مسدس فضي صغير على مراهق.

وأوضحت وسائل إعلام أمريكية أنه قبل إطلاق الرصاص بلحظات، وقعت مشاجرة بين المراهق، ورجل أسمر يدعى إيريك رحيم (36 عامًا) قام خلالها “رحيم” بالاعتداء بالضرب على المراهق، ثم فر من المكان.

وبعد ذلك يُظهر الفيديو المرأة تتحرك نحو مدخل أحد المباني، وقد خبأت المسدس خلف ظهرها، ثم ترفعه وتطلق منه رصاصة نحو المراهق وتفر هاربة.