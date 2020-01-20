خارجية أوكرانيا: عدم تسليم إيران الصندوق الأسود يؤكد نقص التحقيقات
اتهم وزير خارجية أوكرانيا ، اليوم الاثنين ، إيران في عدم تسليمها للصندوق الأسود أن هذا يؤكد نقص التحقيقات،
وكان يجب عليها تسليمنا الصندوق الأسود للطائرة المنكوبة.
وكانت رفضت إيران تسليم الصندوقين الأسودين لطائرة الركاب الأوكرانية التي تحطمت في طهران، إلى شركة بوينغ.
جاء ذلك بعد مقتل جميع ركاب الطائرة الأوكرانية، والبالغ عددهم 176 راكبا، بعدما تحطمت فوق العاصمة طهران.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 32712 ] نشر منذ 21 دقيقة
لا اتصور ان في الصندوق الاسود معلومات تفيد المحققين لان الحادث حصل بطريقه مفاجئه وسريعه ولم يكن في الطائره اي مشكله قبل انفجارها بسبب الصاروخ الايراني