شخص يُهدد فايز المالكي بالانتحار إذا لم يساعده

أميرة خالد(صدى):

كشف الفنان فايز المالكي عن تلقيه تهديدًا من شخص بالانتحار إذا لم يقوم بتقديم المساعدة له.

وقال ” المالكي ” عبر حسابه على “تويتر” : في واحد طلب مني مساعدة بس صعب جدا جدا موضوعه تخيلو وش رده اذا ماخدمتني راح اكتب ورقة اقول انك انت السبب وراح انتحر المشكلة.. كثير اللي يكتب لي كذا”.

تجدر الإشارة إلى أن فايز المالكي يحرص على تقديم المساعدات إلى عدد من الأشخاص بشكل مستمر؛ لذلك يتلقى عدد كبير من طلبات المساعدة، والتي كان أخرها مشكلة “دراجة حارس الأمن” حيث قدم له مساعدة مالية بعد سرقة دراجته.