3 أضرار خطيرة يسببها النوم على البطن 

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يزيد الإفراط في النوم من خطر الإصابة بأمراض عديدة مثل السكري وأمراض القلب ومشاكل الصحة العقلية والعقم، ولذلك ينصح بالحصول على 7 – 8 ساعات من النوم كل ليلة.

ويساعد النوم على البطن على منع انقطاع النفس أثناء النوم وتقليل الشخير، إلا أنه يسبب آلام الظهر والرقبة.

ونستعرض أضرار النوم علي البطن ومنها أولا.. آلام الظهر: النوم علي البطن يضع ضغطا إضافيا على الظهر والعمود الفقري، لأن معظم وزنك يقع في منتصف جسمك، فإن ولذلك يصعب بقاء عمودك الفقري في وضع محايد.

ثانيا.. آلام الرقبة: يتطلب النوم على البطن قلب الرأس إلى الجانب، ولذلك يعني أنك تقوم بلف رقبتك، ما يخل بوضع رأسك وعمودك الفقري.

ثالثا.. أضرار للحوامل: يضر النوم على البطن الحوامل لأن الوزن الزائد يعمل على منتصف الجسم على إضافة الضغط على الرقبة والعمود الفقري، ولذا ينصح بنوم الحوامل على الجانب الأيسر.