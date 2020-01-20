الهلال يخطط لشراء عقد الشهري من الرائد

طلال الغامدي(صدى):

تعتزم إدارة نادي الهلال شراء ما تبقى من عقد اللاعب صالح الشهري الذي جدد عقده مع نادي الرائد قبل انتقاله بنظام الإعارة لموسم واحد للنادي العاصمي.

وجاءت تحركات الهلال بطلب من الروماني رزافان لوشيسكو، مدرب الفريق، باستمرار الشهري الموسم المقبل، بعد اعتماده عليه بشكل كبير في خط الهجوم إلى جانب المحترف الفرنسي بافيتيمبي غوميز.

وبدأت إدارة نادي الهلال إجراءات تمديد عقد اللاعب صالح الشهري، المعار من قبل نادي الرائد، بعد تجديد تعاقده مع ناديه قبل الانتقال للزعيم.