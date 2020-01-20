فنانة تشكيلية كويتية تٌعلق على لوحاتها المُخلة بالآداب عقب إغلاق معرضها

خالد الظفيري(صدى):

قالت الفنانة التشكيلية الكويتية شروق أمين إن معرضها لم يتضمن صور أو لوحات غير لائقة حسبما زعم البعض مؤكدة على أن الفن التشكيلي يحتوي على الكثير من الرموز.

وأوضحت شروق في أول تصريح لها أن الفن التشكيلي يحمل في مضمونه الكثير من الرموز، مضيفة : “ففي بعض اللوحات أظهرت المنقبات لأنني أسعى لحالة من الحوار مع المرأة المنقبة وليس الإساءة لها ففي عائلتي الكثير من المنقبات”.

وتابعت: ”البعض بث صورا لي وأنا أحمل زجاجات عصير اشتريتها من جمعية الفنطاس، وادّعوا أنها زجاجات فودكا بالمعرض، هناك لوحات بها.. هذه الزجاجات تعبر عن نفاق البعض الذي يفعل ما يريد لكنه يهاجم من يفعله، وأردت بهذه الرمزية التي تمثلها الزجاجات في اللوحات إيصال رسالة بأنّ هؤلاء المنافقين مكشوفون لأنهم يعيشون في بيوت من زجاج“.

تجدر الإشارة إلى أنه تم إغلاق معرض الفنانة التشكيلية من قبل وزارة الداخلية والإعلام في أثناء غيابها.

ونشر نشطاء صورًا من معرض شروقشبه عارية وزجاجات خمر ولوحات حملت بين طياتها إيحاءات جنسية، إضافة إلى وجود دمى ترتدي العباءة السوداء والنقاب.