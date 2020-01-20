إعلامية كويتية تصرخ في المحكمة: «زوجي الحشاش مظلوم»

خالد الظفيري(صدى):

شهدت قاعة محكمة الجنايات بالكويت، مشهد درامي للإعلامية غادة الرزوقي بعد تأجيل قضية “ضيافة الداخلية” المتهم فيها زوجها عادل الحشاش.

وصرخت “الرزوقي” في قاعة المحكمة بعد قرار التأجيل قائلة : ” زوجي عادل الحشاش مظلوم وليش هالتأجيل وليمتى محبوس واطالة القضية ! “.

وكانت المحكمة أصدرت قرارها بتأجيل قضية ضيافة الداخلية إلى الثاني من فبراير واستمرار حبس المتهمين المحبوسين سابقاً ومنع سفر المخلى سبيلهم.

يذكر أن المتهم عادل الحشاش اتفق مع المتهمَين أحمد الخليفة ووليد الصانع، والموظفين المتهمين وملاك الفنادق على تشكيل تنظيم للاستيلاء على أموال الداخلية بـ31 مليون دينار.