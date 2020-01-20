وزير خارجية إيران يغيب عن منتدى دافوس

وكالات(صدى):

أعلن عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، إن وزير الخارجية محمد جواد ظريف لن يحضر المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس هذا الأسبوع لأن المنظمين ”غيروا جدول أعماله فجأة“.

واكد في مؤتمر صحافي أسبوعي بثه التلفزيون ”كان مقررا أن يحضر… لكنهم غيروا جدول الأعمال فجأة ولم يكن الجدول الذي وافقنا عليه. لذلك لن يحضر منتدى دافوس“.

وكانت رويترز قد ذكرت في تقرير الأسبوع الماضي، أن ظريف لم يعد على قائمة تضم نحو 3 آلاف شخص من المقرر أن يشاركوا في المنتدى السنوي الذي يعقد تحت شعار ”مساهمون من أجل عالم مستدام ومتماسك“.