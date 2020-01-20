وسيم يوسف يرفع 31 قضية ضد أشخاص بتهمة الإساءة له

أبوظبي(صدى):

تنظر محكمة جنح أبو ظبي 31 قضية قام الداعية المعروف وسيم يوسف برفعها ضد عدد من الأشخاص.

واتهم وسيم يوسف هؤلاء الأشخاص بالإساءة له عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة .

تجدر الإشارة إلى أن الداعية وسيم يوسف يثير جدلا بين حين وأخر إثر عدد من الفتاوى الغريبة عبر برنامجه من رحيق الإيمان.