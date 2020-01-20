وسيم يوسف يرفع 31 قضية ضد أشخاص بتهمة الإساءة له
تنظر محكمة جنح أبو ظبي 31 قضية قام الداعية المعروف وسيم يوسف برفعها ضد عدد من الأشخاص.
واتهم وسيم يوسف هؤلاء الأشخاص بالإساءة له عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة .
تجدر الإشارة إلى أن الداعية وسيم يوسف يثير جدلا بين حين وأخر إثر عدد من الفتاوى الغريبة عبر برنامجه من رحيق الإيمان.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 32712 ] نشر منذ 3 ساعات
31 متهم يا وسيم
طيب هل هم في الامارات والا خارج الدوله
اتصور انهم من يستفيدو من الاموال القطريه
شيخين1[ عدد التعليقات: 81 ] نشر منذ 3 ساعات
ارفع بديك ورجولك والله ماوراك الاالدجة يامربي الكلاب مشكلة اخذ فتوى من واحد فاشل دراسيا ومربي كلاب والله ماتجي مثل مربي الحمام لية ماتقبل شهادتة لانة مربي حمام برغم ان الحمام طاهرولاكن الكلاب نجسة يا٠٠٠٠٠٠٠وسيييييييم