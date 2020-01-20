حارس النصر يتلقى عرضين بعد دخوله الفترة الحرة

نواف السالم(صدى):

تلقى حارس مرمى نادي النصر وليد عبدالله عرضين من أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويأتي ذلك عقب دخول اللاعب الفترة الحرة التي تسمح له بالتعاقد مع أي نادٍ من دون الرجوع إلى ناديه.

وكان النصر عرض على الحارس تجديد تعاقده؛ بينما أوضح اللاعب أنه يرغب في الاستمرار مع ناديه في حال وجود العرض المناسب.

تجدر الإشارة إلى أن الحارس ألتحق بمران النصر أمس بعد غياب لأكثر من شهر بسبب إصابته بغضروف الركبة، والتي أجربته على إجراء عملية خارج السعودية.