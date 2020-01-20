واتساب يطلق ميزة جديدة قريبا

وكالات(صدى):

أعلنت شركة واتساب المملوكة لشركة فيسبوك عن ميزة جديدة ،في أحدث نسخة تجريبية من تطبيق التراسل الشهير لنظام أندرويد، والتي تشير إلى أن الخدمة قد تقدم دعماً لحزم الملصقات المتحركة قريباً، حيث تفيد المعلومات بأن الشركة قد عملت في التحديثات القليلة الأخيرة على تطوير هذه الميزة، وذلك لضمان أفضل تجربة خالية من الأخطاء بالنسبة للمستخدم.

ورصد موقع تتبع ميزات واتساب WABetaInfo مسارات تشير إلى ميزة الملصقات المتحركة Animated Stickers في أحدث إصدار تجريبي من تطبيق واتساب لنظام أندرويد v2.20.10، والتي تشكل تطوراً لميزة الملصقات الحالية.

وبالرغم من أن الميزة غير متاحة حالياً، لكن لا يزال من المتوقع إصدارها في المستقبل القريب، وأوضح الموقع حصول جميع حزم الملصقات على تحديث من جانب الخادم في واتساب، بحيث يمكن فتح التطبيق ومن ثم الدردشة ومن ثم الضغط على زر الملصقات لملاحظة وجود تحديث جديد لجميع الحزم التي جرى تنزيلها مسبقاً، لكن لا تزال أسباب التحديث غير معروفة.