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سعر طن الأرز يقفز إلى 1100 دولار في 3 شهور

سعر طن الأرز يقفز إلى 1100 دولار في 3 شهور
عادل الحربي(صدى):

قالت مصادر على علاقة بموردي الأرز أن الأسعار سجلت ارتفاعاً بنسبة تراوح بين 10% – 15%.

وقالت المصادر إن سعر الطن قفز إلى 1000 – 1100 دولار للطن، بالمقارنة مع السعر خلال شهر أكتوبر 2019، إذ وصلت الأسعار إلى 900 – 950 دولاراً للطن، لافتة إلى أن الارتفاع الحاصل مرتبط بانخفاض كميات المعروض بالمقارنة مع أكتوبر الماضي.

وأوضحت أن الارتفاع ا مرتبط بوجود رغبة كبيرة لشراء كميات إضافية؛ وهو الأمر الذي دفع الشركات الهندية المصدرة لزيادة السعر بواقع 100 – 150 دولاراً للطن.

ولفتت المصادر إلى أن هناك بعض الشركات ستضطر إلى التعاقد على كميات جديدة بالسعر الجديد؛ نظرا إلى عدم استغلالها لفترة تسويق المحصول في أكتوبر الماضي.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 2697 ] نشر منذ 19 دقيقة

هذا الخبر عبارة عن مقدمة وتمهيد لرفع أسعار الأرز وهو أصلآ مرتفع له سنه او اكثر لكن إيش تقولون في الطمع

والجشع إللي ماله حد … لم يبقى في قوس الصبر منزع … أللهم سترك ولطفك بالبلاد والعباد يا ألله .

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