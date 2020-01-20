سعر طن الأرز يقفز إلى 1100 دولار في 3 شهور
قالت مصادر على علاقة بموردي الأرز أن الأسعار سجلت ارتفاعاً بنسبة تراوح بين 10% – 15%.
وقالت المصادر إن سعر الطن قفز إلى 1000 – 1100 دولار للطن، بالمقارنة مع السعر خلال شهر أكتوبر 2019، إذ وصلت الأسعار إلى 900 – 950 دولاراً للطن، لافتة إلى أن الارتفاع الحاصل مرتبط بانخفاض كميات المعروض بالمقارنة مع أكتوبر الماضي.
وأوضحت أن الارتفاع ا مرتبط بوجود رغبة كبيرة لشراء كميات إضافية؛ وهو الأمر الذي دفع الشركات الهندية المصدرة لزيادة السعر بواقع 100 – 150 دولاراً للطن.
ولفتت المصادر إلى أن هناك بعض الشركات ستضطر إلى التعاقد على كميات جديدة بالسعر الجديد؛ نظرا إلى عدم استغلالها لفترة تسويق المحصول في أكتوبر الماضي.
القرشي[ عدد التعليقات: 2697 ] نشر منذ 19 دقيقة
هذا الخبر عبارة عن مقدمة وتمهيد لرفع أسعار الأرز وهو أصلآ مرتفع له سنه او اكثر لكن إيش تقولون في الطمع
والجشع إللي ماله حد … لم يبقى في قوس الصبر منزع … أللهم سترك ولطفك بالبلاد والعباد يا ألله .