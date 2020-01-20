اليابان تنشىء وحدة دفاع فضائي لحمايتها من التهديدات المحتملة

وكالات(صدى):

أعلن رئيس الوزراء الياباني اليوم الاثنين، أن بلاده سوف تعمل على إنشاء وحدة دفاع فضائي، لحماية نفسها من التهديدات المحتملة.

وأكد أن وحدة الدفاع الفضائي الجديدة ستعمل عن كثب مع نظيرتها الأمريكية التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب في أغسطس الماضي، كما تتعاون مع وكالة استكشاف الفضاء اليابانية.

ويأتي قرار اليابان بإنشاء وحدة الدفاع الفضائي هذه، في الوقت الذي يطور فيه منافسون صواريخ وتكنولوجيا أخرى، وفقا لما ذكرته وكالة “الأوشيتد برس”.

وأوضح عندما ألقى خطابا سياسيا بمناسبة بدء الدورة البرلمانية للعام الجديد، أن “وحدة مهمة المجال الفضائي” ستبدأ في أبريل المقبل كجزء من قوة الدفاع الذاتي الجوية الياباني، على أن تضاف هذه الوحدة الفضائية إلى قاعدة جوية في مدينة فوتشو بالضواحي الغربية لطوكيو.

وتطرق رئيس الوزراء الياباني إلى التهديدات التي يتعين على طوكيو أن تحمي نفسها منها، وقال إنه يتعين على اليابان أن تدافع عن نفسها من التهديدات في الفضاء الإلكتروني ومن التدخل الكهرومغناطيسي ضد الأقمار الصناعية اليابانية، في إشارة على ما يبدو إلى المخاوف المتزايدة من بحث الصين وروسيا عن طرق للتدخل أو تعطيل أو تدمير أقمار صناعية.

وتابع آبي قائلا: “سنعزز قدراتنا، ونظامنا بشكل كبير من أجل ضمان التفوق في تلك المجالات” بحسب سكاي نيوز.