كوريا الجنوبية تٌعلن عن أول إصابة بـ«الفيروس الغامض»

وكالات(صدى):

أعلنت كوريا الجنوبية، عن تسجيل أول إصابة بالاتهاب الرئوي المتفشي بالصين، وفقًا لوكالة “يونهاب” للأنباء.

وكانت الصين كشفت مؤخرًا عن إصابة 139 شخص بالالتهاب الرئوي خلال عطلة نهاية الأسبوع، موضحة أن الإصابات ناجمة عن ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا التي لا يزال خبراء الطب يجاهدون لفهم طبيعتها.

ومن جانبها قالت لجنة الصحة في منطقة داشينغ بالعاصمة بكين إن هناك حالتين جديدتين بالفيروس، في حين أشارت لجنة الصحة في إقليم قوانغدونغ لوجود حالة واحدة.

وسلالات فيروس كورونا عائلة كبيرة، يمكن أن تسبب عدوى تتراوح بين نزلات البرد الشائعة والتهاب الجهاز التنفسي الحاد “سارس”.