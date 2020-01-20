بالفيديو.. «المنيع» : صفات الأبراج خرافات تحرروا منها

عادل الحربي(صدى):

علق عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، على إدعاء البعض معرفة طبائع وصفات الغير من خلال معرفة أبراجهم.

وقال” المنيع” عبر برنامج ” يستفتونك إن ادعاء معرفة طبائع الناس وصفاتهم من خلال أبراجهم يعتبر تعلُّق بغير الله.

وأكد على أن التعلق بالأبراج فيه إخلال بالتوحيد وإخلاص العبادة لله، واستغفال وتسفيه للعقول، وهو شبيه بتعلق الجاهليين بالأصنام والأحجار والأشجار.

وطالب مَن يتعاملون مع هذه الأبراج بتقوى الله في أنفسهم وعقيدتهم وعبادتهم، مطالبهم بتحرير عقولهم من الخرافات التي هي من تصرفات الحمقى والمغفلين.