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4 وظائف شاغرة للرجال بالمياه الوطنية

4 وظائف شاغرة للرجال بالمياه الوطنية
فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركه المياه الوطنية، من خلال البوابة الوطنیة للعمل (طاقات) عن توفر (4) وظائف شاغرة ( للرجال ) ، من خلال برنامج (تمھیر) التدريب على رأس العمل ، للعمل في محافظة جدة ، وفق التالي :

• مسمى (مهندس مدني – عام )

الشروط العامة:
1 – سعودي الجنسیة .
2 – درجة البكالوريوس أو ما يعادلها / هندسة مدنية
3 – لا يشترط توفر الخبرة

• وصف التدريب : دراسة المنشآت الهندسية المدنية، وتصميمها. تقديم المشورة بشأن النواحي التقنية للمواد، والإشراف على أنشطة الإنشاء والتشغيل والصيانة.

• للتقديم من خلال الرابط التالي عبر بوابة العمل الوطنية طاقات عبر الدخول هنا 


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