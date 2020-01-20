شيرين رضا تمتنع عن الزواج بعد عمرو دياب

القاهرة(صدى):

أكدت الفنانة شيرين رضا على أنها لن تنوي تكرار تجربة الزواج مرة ثانية بعد عمرو دياب.

وقالت شيرين رضا أن البعض يعتقد أنها ترفع شعار “البعد عن الرجال غنيمة”، موضحة: ” لم أقل ذلك أبدا، ولا يصح أن نقوله، لأننا نقرر بهذا الوضع البعد عن النصف الثاني من الكرة الأرضية، ولا أقاطع الرجال ولا أتخذ منهم موقفا معاديا، بل على العكس هم أصدقاء وأهل وشركاء في كل شيء، ورغم ما يقال إن الرجل في أحيان كثيرة يكون هو سبب حزن المرأة ومشكلاتها، فأنا لا أتفق مع هذا الرأي”.

ولفتت إلى أنها ليست حكيمة في التعامل مع الرجال ولا تعرف كيف تقود علاقة ناجحة.

وأضافت: “تزوجت مرة ولن أكررها أبدا. وصلت إلى هذا القرار باقتناع تام. ليست لدي الرغبة في الزواج مطلقا”.