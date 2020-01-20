جريمة مروعة.. أم وصديقها يعذبان طفلة حتى الموت في الكويت

خالد الظفيري(صدى):

قضت محكمة كويتية بإعدام مواطن شنقا لإدانته بقتل طفلة مواطنة تبلغ من العمر 5 سنوات ضربا وتعذيبا في منطقة القصور، كما أيدت حبس الأم 10 سنوات مع الشغل والنفاذ.

وأوضحت وسائل إعلام كويتية أن الحادثة تعود إلى عام 2017، بعدما تلقت الجهات الأمنية بلاغاً عن سقوط طفلة من علو في منطقة القصور، وإثر معاينة الجثة تبين وجود آثار اعتداء عليها.

وأضافت بالتحقيق مع والدتها 29 عاما تبين أنها مطلقة، وأقرت بجريمتها، مضيفة أنها كانت وابنتها برفقة صديقها 27 عاما وكانا يقومان بضربها لتسببها بإزعاجهما، فقام صديقها بضرب طفلتها، دون أن يتوقع وفاتها بسبب الإصابات التي لحقت بها.

وبعد وفاة الطفلة، قام المتهم بتوصيل الأم وطفلتها إلى مركبتها، حيث توجهت الأم لمنزلها، وقدمت بلاغاً أفادت فيه أن طفلتها سقطت من مرتفع، لكن الطب الشرعي أثبت تعرضها للتعذيب.