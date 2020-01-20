إنهاء معاناة مريض من حصاة مرارية بدون تدخل جراحي بنجران

تركية البدر(صدى):

تمكن أطباء مناظير الجهاز الهضمي في مستشفى الملك خالد بنجران من إنهاء معاناة مريض يبلغ من العمر 95 عام من الآم في البطن نتيجة استقرار حصاة في القناة المرارية .

حيث إتضح بعد إجراء الفحوصات اللازمة وجود حصوة بحجم 3سم في القناة المرارية مع وجود أمراض مصاحبة متمثلة في إرتفاع في ضغط الدم والسكري و تقرر إجراء تنظير للمريض تحت التخدير العام بإستخدام تقنية التنظير المجهري للقنوات المرارية.

حيث نجح الأطباء في تكسير الكتلة الحجرية إلى أجزاء صغيرة بتقنيه الليزر الحديثة وتنظيفها بشكل كامل بدون مضاعفات بنجاح وتجنيب المريض التدخل الجراحي وإستقرار حالته الصحية حيث غادر المستشفى بعد يومين وهو بصحة جيدة .