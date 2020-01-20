تعليم مكة يخصص 6 برامج تدريبية لـ 2200 متدرب في مدارس المملكة بالخارج

محمد السعران(صدى):

خصصت إدارة التدريب والابتعاث بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة 6 برامج تدريبية في الفصل الدراسي الثاني لصالح برنامج التدريب عن بعد لمنسوبي المدارس السعودية في الخارج تستهدف 2200 متدربا ومتدربة من شاغلي الوظائف التعليمية في المدارس السعودية في 13 مدرسة في 10 دول .

وبلغ إجمالي المستفيدين من برنامج التدريب عن بعد مايقارب 7358 متدرب ومتدربة خلال العام الماضي والفصل الدراسي الأول لهذا العام .

وأشاد المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي، بجهود إدارة التدريب والابتعاث في تعليم منطقة مكة المكرمة وفريق العمل المشارك في برنامج التدريب عن بعد لمنسوبي المدارس السعودية في الخارج، منوهاً بالخدمات التدريبية والبرامج المهنية المتطورة، التي تسهم في رفع جودة وكفاءة الأداء المهني للمتدربين في المدارس السعودية حول العالم.

جدير بالدكر أن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة فد اسهمت في الفصل الدراسي الأول لهذا العام في تدريب 2253 متدربا ومتدربة من خلال مسار التدريب عن بعد للمدارس السعودية بالخارج.

ونفذت برنامج في 12 مدرسة في الخارج وبلغ عدد الساعات التدريبية 9012 ساعة تدريبية .

كما تم في العام الدراسي الماضي 1440 تدريب 5105 من شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية في المدارس السعودية في الخارج .

ويسعى البرنامج إلى تطوير شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية في المدارس السعودية بالخارج في دول ماليزيا وإندونيسيا وإسبانيا وتركيا وروسيا والصين وجيبوتي والمغرب والجزائر وفرنسا وباكستان والهند وإيطاليا والنمسا، حيث تم تدريب نحو 5105 مستفيدين في 16 مدرسة في 14 دولة خلال العام 1440هـ، منهم 2511 في الفصل الأول، و 2594 في الفصل الثاني من خلال 16 برنامجاً تدريبياً.