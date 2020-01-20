احذر من متصفح شهير يدعم تطبيقات مشبوهة تسرق أموالك

عادل الحربي(صدى):

حذرت تقارير صحفية عالمية من متصفح “أوبرا” الشهير والذي يستخدمه عدد كبير حول العالم؛ لافتة إلى أنه يدعم تطبيقات مشهورة محظورة من قبل نظام تشغيل “أندرويد”، يمكنها أن تسحب أموال المستخدمين.

وقال موقع موقع “إنغادجيت” التقني المتخصص إن مجموعات أمن سيبراني وجدت أن متصفح “أوبرا” الشهير يقدم الدعم لتطبيقات مشبوهة متخصصة في تحويل الأموال المشبوهة، والمحظورة من قبل متجر جوجل بلاي الإلكتروني على نظام تشغيل “أندرويد”.

وكشف تقريرا أمنيا أن متصفح “أوبرا” يدير 4 تطبيقات أندرويد تركز نشاطها في الهند وكينيا ونيجيريا متخصصة في تحويل الأموال المشبوهة.

تجدر الإشارة إلى أن “أوبر” يدير تطبيقات “كاش بين” و”أو كاش” و”أو باي” و”أو بيسا”.