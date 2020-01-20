بالفيديو.. باحثون عن الذهب يخربون الآثار بالمملكة

علي القحطاني(صدى):

علق الخبير المناخي عبدالله المسند، على أزمة عبث البعض بالآثار الهامة من خلال الحفر فيها أو تلوثيها بطرق غير آدمية دون الاهتمام بمدى أهميتها.

ونشر “المسند” فيديو عبر حسابه الشخصي على “تويتر” للإعلامي عيد اليحيي؛ حيث رصد قيام البعض بالحفر في صخور آثرية في أحد المناطق بالمملكة؛ للبحث عن الذهب.

كما رصد الفيديو إلقاء القمامة بشكل غير مقبول حول الصخور، مطالبًا الجهات المعنية بوضع حد لهذه الأزمة.

وعلق “المسند” على الفيديو قائلا: هل هبت الجهة المعنية لجمع الخبراء والمتخصصين لدراسة هذه الظاهرة النتنة، وكتابة توصيات عاجلة نافذة، ومنها عمل مقاطع توعوية لجميع أفراد المجتمع حيال أهمية الآثار بأنواعها، وحقيقة الكنوز المزعومة.