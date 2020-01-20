كلية الأمير سلطان للخدمات الطبية الطارئة بجامعة الملك سعود تحصل على اعتماد CAAHEP

محمد السعران(صدى):

حصلت كلية الأمير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الطبية الطارئة بجامعة الملك سعود على الاعتماد الاكاديمي من هيئة اعتماد برامج التعليم الصحية المساندة CAAHEP الامريكية كأول برنامج يتم اعتماده خارج الولايات المتحدة الأمريكية.

ويأتي هذا الإنجاز ضمن خطوات الكلية الحثيثة نحو التميز والريادة الإقليمية في علوم الخدمات الطبية الطارئة. وبهذه المناسبة، وجه معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور بدران العمر شكره وتقديره لمنسوبي الكلية على جهودهم في تحقيق هذا الإنجاز والذي يضاف الى تميز جامعة الملك سعود في برامجها الأكاديمية سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ قائد التنمية خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.

كما عبر عميد الكلية سعادة الدكتور هاشم بن صليح عن سعادته بذلك، وأشار سعادته بأن هذا الإنجاز يعكس ريادة الجامعة وتميزها إقليميا ودوليا. يذكر أن هيئة الاعتماد الأكاديمي الامريكية CAAHEP هي الجهة المخولة لاعتماد بعضاً من برامج العلوم الطبية في أمريكا ومن ضمنها الخدمات الطبية الطارئة.

وقد تم منح الاعتماد لكلية الأمير سلطان للخدمات الطبية الطارئة كأول برنامج خارج الولايات المتحدة الأمريكية نظراً للمستوى المتميز الذي وصلت اليه الكلية في تحقيق معايير الاعتماد.