أفضل هواتف ذكية لعشاق السيلفي لعام 2020

وكالات(صدى):

انتشر مع بداية عام 2020 هواتف ذكية ذات كاميرات مميزة، وقرر موقع جى إس إم آرينا التقنى تقديم مقارنة لأشهر 6 هواتف ذكية، وقائمة بأفضل هواتف فى صور السيلفى للعام الحالى.

وشملت القائمة هواتف : Pixel 4 XL ، OnePlus 7 Pro ، Mate 30 Pro ، Galaxy Note10+،iPhone 11 Pro ،Zenfone 6

وبعد خضوع الهواتف الستة لإختبارات فى غاية الصعوبة، جاء كلًا من Galaxy Note10+ و iPhone 11 Pro Max على القمة، حيث كانت النقاط متساوية.

أما تحفة هواوى Mate 30 Pro فاقتنص الترتيب الثالث ، وجاء فى المركز التالى قاتل الـ Flagship هاتف OnePlus 7 Pro.

وفى المركز قبل الأخير جاء Pixel 4 XL، بينما حل Zenfone 6 فى المرتبة الأخيرة إلا أنه قدم صورًا رائعة.