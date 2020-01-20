كافاني يؤكد رغبته في الرحيل عن سان جيرمان دون تلقي عروض قوية

نواف السالم(صدى):

كشف البرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي لباريس سان جيرمان الفرنسي، أن المهاجم إيدينسون كافاني يرغب في المغادرة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال ليونارديو في تصريحات بعد الفوز على لوريان : ”قلنا دائما الشيء ذاته عن كافاني نرغب في استمراره مع الفريق، هو طلب اليوم الرحيل ونحن ندرس الأمر، لدينا عرض من أتلتيكو مدريد لكننا لم نتلق عرضا بقيمة اللاعب“.

وأضاف: ”كافاني نحن نستمع، نحن بعيدون بعض الشيء عن أتلتيكو مدريد لأنه لم تكن لدينا اتصالات جديدة معهم اليوم -أيضا- لا يوجد شيء، لم نفكر أبدا في رحيله نحن نبحث عن المستقبل، الأمر أكثر وضوحا بالنسبة لكافاني للمستقبل، سوف نرى كيف ستتطور الأمور في الأيام المقبلة سنستمع لكوننا نحترم اللاعب“.

وأكد على أن النادي الفرنسي لا يفكر في تعويض رحيل كافاني خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

يذكر أن كافاني تغيب عن لقاء باريس سان جيرمان أمام لوريان في دور الـ32 من كأس فرنسا، رغم كون اللقاء كان مناسبة بالنسبة له لحصد مزيد من الدقائق.