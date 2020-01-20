5 مشروبات طبيعية مفيدة لصحة طفلك

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يعد العثور على مشروبات صحية لطفلك أمرا صعبا ، وتكون بنفس الوقت جذابة ، لحسن الحظ أشار موقع ” health line ” لمجموعة مشروبات طبيعية مفيدة جدا لصحة الطفل وجذابة أيضا للأطفال، وتشمل:

-يمكن استخدام أنواع شاي عشبية معينة ، مثل البابونج والنعناع ، كبديل آمن للأطفال عن المشروبات المحلاة.

– يعد اللبن غير المحلى ذو الأساس النباتي – مثل جوز الهند والقنب وحليب اللوز – متعدد الاستخدامات ويقوم كبديل ممتاز لحليب البقر.

-تعد العصائر المصنوعة بالمنزل وسيلة ممتازة لزيادة استهلاك طفلك من الفواكه والخضروات.

-مياه جوز الهند غنية بالمواد المغذية والكهارل ، مما يجعلها خيارًا ممتازًا لمساعدة الأطفال على الترطيب بعد المرض أو النشاط البدني.

-تعد الماء من اهم العناصر لطفلك، و لجعل الماء يغري طفلك ، أضف فواكه وأعشاب طازجة لتوفير ألوان ونكهات ممتعة.