بالفيديو.. دود يخرج من أنبوب تنفس مريضة بأحد مستشفيات جدة.. والصحة ترد

نايف السالم(صدى):

وثق مقطع فيديو لحظة خروج دود من أنبوب جهاز تنفس صناعي يوضع لمريضة في إحدى مستشفيات جدة.

ومن جانبها، فتحت مديرية الشؤون الصحية في جدة، تحقيقاً في شكوى أسرة المريضة بشأن رصدهم خروج دود من أنبوب التنفس الموضوع للمريضة بمستشفى الثغر العام.

وقاات أسرة المريضة التي تعاني من جلطة بالقلب أن الفريق الطبي بالمستشفى برر خروج الدود من أنبوب جهاز التنفس الصناعي بأن المريضة توفيت دماغياً.

وردت صحة جدة بقولها إن المريضة تعاني من توقف في وظائف الدماغ والقلب، موضحة أن الفريق الطبي رصد خروج الدود وتم إرسال عينة للمختبر لمعرفة الأسباب الطبية حول ظهورها.