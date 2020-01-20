رونالدو يواصل مصارعة ميسي بأرقام قياسية

ماجد محمد(صدى):

يستمر البرتغالي كريستيانو رونالدو منافسة ليونيل ميسي على تحطيم الأرقام القياسية رغم أن اللاعب البرتغالي رحل عن الليغا.

و أصبح رونالدو أول لاعب في يوفنتوس الإيطالي يسجل في سبع مباريات متتالية في الدوري منذ الفرنسي ديفيد تريزيغيه في عام 2005.

وسجل الدون هدفه الـ 11 في آخر سبع مباريات في الدوري وذلك بعد ثنائيته، التي تحمل رقم 180 في مسيرته، في مرمى بارما.

كما سجل اللاعب هدفين ليواصل تألقه ويقود يوفنتوس لتصدر الدوري الإيطالي بفارق أربع نقاط عن أقرب منافسيه بعد الانتصار 2-1 على بارما.

وواصل اللاعب مهارته العالية حيث سدد اللاعب البرتغالي البالغ عمره 34 عاما كرة غيرت اتجاهها ودخلت المرمى قبل نهاية الشوط الأول أمام بارما.

وأعاد رونالدو التقدم لأصحاب الأرض بعد ثلاث دقائق بتسديدة أرضية زاحفة ليصل إلى 16 هدفا في الدوري هذا الموسم منها 11 هدفا في آخر سبع مباريات.

وأصبح رصيد رونالدو 432 هدفا في أكبر خمس بطولات محلية أوروبية ليعادل رقم ميسي صاحب الرقم القياسي برصيد 432 هدفا وذلك قبل أن يسجل قائد برشلونة هدف الفوز لفريقه في مرمى غرناطة.

ويحتل رونالدو المركز الثاني في أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف خلال الموسم الحالي برصيد 29 هدفا متأخرا عن البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، الذي سجل 35 هدفا حتى الآن.

كما أصبح اللاعب الوحيد القادر على تسجيل 15 هدفا على الأقل في جميع البطولات المحلية الأوروبية الـ 14 الأخيرة منذ 2006/2007 بإجمالي بلغ 414 هدفا خلال هذه الفترة.