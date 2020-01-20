محاكمة سيدتين بسبب عبارة «الله يخرب بيتك»

أبوظبي(صدى):

واجهت سيدتان عربيتان في الإمارات، تهمة سب أخرى بعبارات مسيئة لها، وخادشه للحياء والشرف، وضمن هذه العبارات «الله يخرب بيتك».

وكانت الشاكية لاحظت وجود سيدتين خارج المنزل، واتضح لها أنهما تمران من أمام منزلها دون توقف، ذهاباً وإياباً، فطلبت منهما مغادرة المكان، فرفضتا، وقامتا بسبها بعباراتٍ مسيئة وجارحة وخادشه للحياء، منها «الله يخرب بيتك».

ما دفع المجني عليها إلى التقدم بدعوى ضد المتهمتين لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب بحقهما.

فيما أنكرت المتهمتان أقوال الشاكية، وقالت إحداهما إن زوج المجني عليها متزوج من ابنتها المتهمة الثانية.

وقررت المحكمة تأجيل القضية لاستدعاء الشاكية وسماع أقوالها، ومواجهتها بالمتهمتين.