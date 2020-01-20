بالصور.. «الرويلي» يفتتح أول قسم نسائي عسكري في القوات المسلحة

فاطمه الرويلي(صدى):

قام معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي اليوم الأحد ،بافتتاح أول قسم نسائي عسكري في القوات المسلحة وذلك لاستقطاب وتلبية احتياجات أفرع القوات المسلحة من العنصر النسائي.

وقدم سعادة مدير عام الإدارة العامة للقبول والتجنيد للقوات المسلحة اللواء الطيار/ عماد بن عبدالله العيدان لمعاليه شرحًا عن إجراءات مراحل القبول والأماكن التي ستعمل فيها المرأة في القوات المسلحة وفي نهاية الزيارة قدم لمعاليه هدية تذكارية بهذه المناسبة.