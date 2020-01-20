مقطع يبين شهامة أبناء المملكة في الحروب..إسعاف حوثي وقع في حقل ألغام

علي القحطاني(صدى):

وثق مقطع فيديو متداول، لحظة وقوع عنصر من عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية، في حقل ألغام من صنع أيديهم.

ووفقا لمتداولي المقطع فإن الِإرهابي كان يحاول التسلل إلى موقع تابع للقوات السعودية في صعدة لكنه وقع في حقل الألغام.

وعلى الرغم من ذلك، أظهر المقطع قيام أحد أبطال جيش المملكة بإسعافه لإنقاذه، وإيقاف النزيف.

ويجسد المقطع أخلاق أبناء المملكة حتى في وقت الحروب، ليؤكد أن الحرب تكون تحت أخلاقيات وإشتراطات إنسانيه لايتم تعديها أبداً.