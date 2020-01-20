للمطلقة حق السفر مع أبنائها للخارج ولا يحق للأب الاعتراض

حمود العنزي(صدى):

بعد القرارات الجديدة المتعلقة بسفر المرأة للخارج، أوضح قانوني، أنه من حق الأم المطلقة السفر بصحبة أبنائها للخارج، مؤكدا أنه ليس للأب حقا للاعتراض.

وبين المستشار القانوني عاصم الملا، أنه إذا كان للأطفال مصلحة في السفر مع الأم المطلقة خارج المملكة، يحق لها حتى إذا كان الزوج غير متجاوب.

ولفت إلى أنه يتم الاعتراض على سفر الأم في حالات معينة، منها أن يخاف على الأطفال الفقر والعوز، أو أن يخشى على مصلحة الأطفال دينياً أو تربوياً، أو أن تكون الأم سيئة السمعة، أو إذا كان المحضون مريضا جسديا أو نفسيا.