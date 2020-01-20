رفع أسعار الدواجن المبردة إلى 12.5%

علي القحطاني(صدى):

تزامنا مع رفع مصانع الأعلاف الوطنية، قيمة منتجاتها بنسبة تراوح بين 20 – 30%، تبدأ شركات الدواجن المبردة، اليوم الاثنين، في رفع أسعار منتجاتها بنسبة تراوح بين 10 – 12.5% .

ويأتي ذلك بعد رفع الدعم عن مدخلات الأعلاف منذ مطلع يناير الجاري، لترتفع أسعار الدواجن بنحو 100 – 150 هللة، بخلاف قيمة ضريبة القيمة المضافة.

ومن المقرر أن يكون السعر الجديد 10 ريالات مقابل 8.5 ريال زنة 800 جرام، و11.5 ريال مقابل 10 ريالات للـ 900 جرام، و12 ريالا مقابل 10.5 ريال زنة 1000 جرام.