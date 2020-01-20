ارتفاع حصيلة ضحايا مجزرة الحوثي في مسجد مأرب

فهمي محمد(صدى):

ارتفعت حصيلة القصف الحوثي الإرهابي على معسكر الاستقبال في محافظة مأرب شمالي البلاد إلى 111 قتيلا.

ورزادت حالات الإصابة الخطرة من حصيلة القتلى ولا يزال الرقم مرشح للزيادة، بحسب مصادر يمنية.

وأشارت المصادر إلى أن 68 جريحا بينهم مصابون حالتهم خطرة يتوزعون على مستشفيات المدينة.

يذكر أن ميليشيات الحوثي استهدفت بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة معسكرا للاستقبال تابع للقوات الحكومية بالإضافة إلى مسجد شمال غربي مأرب، ما أسفر عن سقوط أكثر من 90 قتيل و130 جريح في حصيلة أولية.

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