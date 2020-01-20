بالصور..ريهانا برفقة شاب بعد انفصالها عن حسن جميل

واشنطن(صدى):

بعد أيام من نبأ انفصال النجمة العالمية ريهانا عن رجل الأعمال حسن جميل، ظهرت النجمة الشهيرة برفقة مغني راب أمريكي وهما يتنزهان في مدينة الألعاب بنيويورك.

ويعتبر هذا أول ظهور لريهانا بعد انفصالها عن الملياردير حسن جميل، بعد علاقة دامت 3 سنوات.

وظهرت ريهانا التي تبغ من العمر 31 عامًا وهي تضحك وتلعب دون وجود أي ملامح تأثر على حالتها النفسية.

وكانت ريهانا وصفت خلال حوارها مع مجلة Vogue قبل نحو سنتين جميل، بأنه أفضل شخص ارتبطت به على الإطلاق.

اقرأ أيضًا: