بعد الحديث عن مرتزقة تركيا..أردوغان يغادر برلين بلا عشاء

برلين(صدى):

غادر رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان، مقر انعقاد مؤتمر برلين، متوجها إلى المطار مباشرة دون تفسير.

ولم يحضر أردوغان العشاء بعد المؤتمر الدولي حول ليبيا بمشاركة زعماء ووزراء خارجية 12 بلدا، ورؤساء وممثلي 5 منظمات دولية.

وجاءت مغادرة الرئيس التركي المفاجأة بعد الحديث عن المرتزقة الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد ندد، بتواجد المليشيات السورية داخل الأراضي الليبية، وهو الأمر الذي تم برعاية الرئيس التركي.

وقال ماكرون: قلقون للغاية من وصول مقاتلين من سوريا وقوات أجنبية إلى طرابلس ويجب أن يتوقف ذلك فورًا.

وعلى ما يبدو أن أردوغان لم يتحمل الهجوم الذي شنه ماكرون، ليقرر أن يعود إلى بلاده، حفظًا لماء الوجه.

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