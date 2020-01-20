بالفيديو..آثار الدماء والخسائر التي خلفها الهجوم الحوثي على مسجد بمأرب

فهمي محمد(صدى):

وثق مقطع فيديو متداول، جانبًا من الخسائر التي خلفها الهجوم الحوثي الإرهابي على مسجد في مأرب أثناء تأدية المصلين صلاة المغرب، السبت.

وأظهر المقطع آثار الدماء والدمار الذي خلفه القصف الحوثي بالصواريخ الباليستية والكاتيوشا.

وأسفر الهجوم عن استشهاد 80 جندياً يمنياً على الأقل من قوات الشرعية اليمنية، بحسب ما أعلنته مصادر طبية وعسكرية.

وكانت مستشفيات مأرب طالبت بالتبرع بالدم نتيجة تزايد عدد الجرحى الذي قدر بمئة وخمسين بعد استهداف الميليشيات الحوثية للمسجد في معسكر للجيش.

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