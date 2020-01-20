الاحتلال الإسرائيلي يُبعد خطيب الأقصى عن المسجد

وكالات(صدى):

قررت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، إبعاد خطيب المسجد الأقصى ورئيس الهيئة الإسلامية العليا عكرمة صبري، من المسجد في القدس المحتلة، لمدة أسبوع، بتهمة «التحريض».

وأوضح خطيب المسجد الأقصى أن المحقق وجه إليه تهمة تعريض المواطنين للخطر، الأمر الذي رفضه صبري، واعتبره باطلا.

واعتبر صبري أن القرار يهدف إلى نشر الذعر في صفوف المواطنين حتى لا يصلوا إلى المسجد ولا يدافعوا عنه.

ويرى أن أحد الأسباب التي تقف خلف التحقيق والإبعاد يتمحور حول ملف مبنى باب الرحمة الواقع داخل باحات الحرم.

وكانت محكمة إسرائيلية أمرت، في مارس الماضي، بإغلاق المبنى، وذلك بعد أسابيع من التوتر بين الجيش الإسرائيلي ودائرة الأوقاف الإسلامية بشأن هذا الملف.

ولم يتم تنفيذ قرار إغلاق المبنى، إذ بقي مفتوحا ويشهد محيطه توترات متقطعة بين المصلين وأفراد الشرطة الإسرائيلية.

وقال صبري: شعروا بالغيظ بسبب فتح باب الرحمة وعدم قدرتهم على إعادة إغلاقه.